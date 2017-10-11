ТОП-10 стран мира по потенциалу развития онлайн-коммерции — ЮНКТАД

В этом году в ТОП-10 попали 7 европейских стран, а также Южная Корея, Япония и Новая Зеландия

Среди ТОП-10 стран мира, которые больше всего готовы извлечь выгоду из электронной коммерции, 7 являются европейскими. Рейтинг стран-членов ЮНКТАД по готовности к поддержке онлайн-шопинга уже третий год подряд возглавляет Люксембург. В первую тройку также входят Швейцария и Норвегия.

Такие рейтинги ЮНКТАД публикует с 2015 года, учитывая в них данные об использовании Интернета, защищенных серверах, использовании финансовых счетов и надежности почтовых поставок. Этот рейтинг направлен на то, чтобы показать способность страны поддерживать электронную коммерцию.

Как и в рейтингах прошлых двух лет, Люксембург занимает первое место. Княжество показывает лучший результат, когда речь заходит о доле населения, пользующегося интернетом, а также по количеству защищенных интернет-серверов на 1 млн человек.

ЮНКТАД также подчеркивает заметный прогресс Швейцарии, которая поднялась с 8-го на 2-е место, Великобритании, поднявшейся с 10-го на 6-е и Германии, которая теперь занимает 9-е место, а не 14-е. Отмечается, что в значительной мере этот рост вызван повышением надежности почтовых отправлений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван крупнейший онлайн-маркетплейс мира. На Нью-Йоркской фондовой бирже названы капитализации ведущих в мировом e-commerce Alibaba Group Holding и Amazon.com.

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По материалам ecommercenews.eu