Toyota протестирует автомобили с искусственным интеллектом

По мнению Toyota, искусственный интеллект позволит машинам понимать водителя и оперативно реагировать на изменения в его поведении

Японский автопроизводитель Toyota протестирует свои новые модели самоуправляемых автомобилей на закрытых дорогах и дорогах общего пользования уже в 2020 году. Транспортные средства будут оснащены технологией искусственного интеллекта (ИИ). В отличие от некоторых других производителей автомобилей, которые хотят полностью устранить необходимость человеческого вождения, Toyota планирует сделать водителей и автомобили партнерами. Ключом к этому, по мнению компании, является использование ИИ.

Новые автомобили основаны на концепции Toyota Concept-i, которая была представлена на выставке CES 2017 в январе этого года. Модель Toyota Concept-i — электрический автомобиль с дальностью езды в 300 километров на одной подзарядке аккумулятора, он позволит водителям переключаться между автоматическими и ручными режимами. А технология искусственного интеллекта сможет отслеживать поведение водителей, чтобы спрогнозировать любые изменения в настроении и внимательности человека. Это позволит автономным системам брать на себя ответственность за вождение в тот момент, когда человек не справляется с задачей, или просто не хочет вести автомобиль.

Кроме основной модели автомобиля, Toyota будет заниматься разработкой электромобиля меньшей литражности, предназначенного для людей с ограниченными возможностями. В его салоне будет предусмотрено двигающееся сиденье и джойстик для управления движением. Компания также представит компактное трехколесное электронное устройство для езды в пешеходной зоне (Concept-i Walk).

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