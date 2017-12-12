Транзакции Visa будут сопровождаться особым звуком и анимацией

«Звук Visa» впервые можно будет услышать с началом глобальной рекламной кампании, приуроченной к открытию Зимних Олимпийских игр

Об успешном завершении транзакций при оплате в интернете или в обычном магазине с помощью карты Visa пользователей будут уведомлять анимационной картинкой, звуковым сигналом или короткой вибрацией.

«Звук Visa» впервые можно будет услышать с началом глобальной рекламной кампании, приуроченной к открытию Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

В рамках опроса среди потребителей в восьми странах мира, который проводился с целью определить, в какой степени использование сенсорных элементов в брендинге влияет на восприятие компании Visa, были получены следующие результаты:

83% отметили, что звуковые сигналы или анимация оказывают положительное влияние на восприятие бренда Visa;

81% сказали, что их отношение к торгово-сервисным предприятиям, использующим звуковые сигналы или анимацию, более позитивное;

«Звук Visa», длящийся менее секунды, ассоциируется со скоростью платежа и удобством;

Применения в рекламе тактильных технологий дарит человеку позитивные эмоции.

С 2018 года элементы сенсорного брендинга Visa будут доступны разработчикам на платформе Visa Developer Platform, a также — в случае необходимости более глубокой интеграции — в рамках программы Visa Ready. Visa также готовит на предстоящий год пилотные программы с национальными поставщиками оборудования для торговых предприятий и точек продаж.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa продвигает бесконтактную оплату проезда по всему миру. Компания Visa стремится ускорить внедрение бесконтактных методов оплаты проезда в метро, автобусах и поездах.

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По материалам plusworld.ru