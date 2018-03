Японские банки создадут единый стандарт QR-платежей

Предварительное тестирование системы запланировано на апрель

Японские банковские гиганты Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) и Mizuho Financial Group Inc. (MHFG) начали сотрудничество по вопросам денежных переводов с использованием QR-кодов, сообщает местное издание Mainichi.

Предполагается, что результаты теста мобильных платежей будут использованы для создания единых стандартов расчетов по QR-кодам. Это можно интерпретировать как попытку банковского сектора бросить вызов IT-сектору, контролирующему рынок расчетов со смартфона.

Тестирование системы планируется на начало апреля, и участие в нем будут принимать клиенты банков Mizuho и Toho. Участники эксперимента переведут деньги со своих банковских счетов в специальное приложение, загруженное на их смартфоны. Затем они совершат платежи, используя свои смартфоны для сканирования кодов с экранов терминалов-планшетов, размещенных в магазинах.

Первой зоной испытаний станет префектура Фукусима.

Ранее сообщалось о том, что в Японии закроются две криптобиржи. Mr. Exchange и Tokyo GateWay решили прекратить свою деятельность на фоне растущего контроля со стороны регулирующих органов после крупной кражи в Coincheck.

