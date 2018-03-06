TYME признана самой крупной платежной системой Украины в 2017 году

Одним из драйверов роста стал запущенный в середине 2017 года проект международных переводов и переводов внутри Украины под брендом TYME

Международная платежная система TYME стала самым крупным игроком на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года. Информацию об этом разместил на своем портале Национальный банк Украины. Также TYME присвоен статус социально-значимой платежной системы.

Такой рост стал возможен за счет расширения направлений деятельности компании и значительным увеличением количества участников платежной системы, среди которых такие крупнейшие игроки рынка, как финансовая компания Пост Финанс, учредителем которой является Новая Почта и ПриватБанк.

Евгения Канина,

операционный директор TYME

Одним из драйверов роста стал запущенный в середине 2017 года проект международных переводов и переводов внутри Украины под брендом TYME.

В настоящее время это один из основных фокусов в развитии компании.

Марина Немкова,

руководитель направления Переводы TYME

Международные переводы TYME доступны в Украине, Германии, Великобритании, Израиле, Польше, ОАЕ, Турции, Чехии, Швеции. В портфеле МПС TYME свыше 100 стран с более чем 200 000 отделений приема-выдачи переводов, включая такие страны как США, Канада, Австралия, Кипр.

На территории Украины денежные переводы TYME можно найти в более чем 6000 пунктах приема-выдачи, включающие отделения банков партнеров системы и терминалах самообслуживания TYME.

Международная платежная система TYME зарегистрирована в Украине и обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год. Под брендом TYME в Украине работает свыше 3500 терминалов самообслуживания. В декабре 2015 года МПС TYME прошла плановую проверку НБУ, в 2016 году получила Генеральную валютную лицензию (№190 от 25.05.2016), что позволило системе выйти на международный рынок. Компания работает в сегменте денежных переводов и как PSP агрегатор на украинском и международном рынках.

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