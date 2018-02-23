Куда и как переводят деньги украинцы — инфографика от НБУ

Нацбанк подвел итоги деятельности систем перевода средств в 2017 году

В течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 созданны резидентами, а 7 — нерезидентами. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Всего с использованием систем перевода средств в 2017 году было переведено:

в Украину — $2 378 млн в эквиваленте

за пределы Украины — $286 млн в эквиваленте

по Украины — $4 456 млн в эквиваленте

По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов является международная платежная система TYME ($1 360 млн в эквиваленте).

В течение 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно: 3 системы с США, по 1 — из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов заняла Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% — из Украины).

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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