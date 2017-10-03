Uber ужесточит правила для пассажиров

Uber улучшит условия для водителей-партнеров

В ближайшие недели Uber планирует внести изменения в платформу, которые улучшат условия ее использования для водителей-партнеров Uber.

Об этом компания сообщила своим клиентам по электронной почте.

Теперь связаться с водителем будет гораздо проще. В тестовом режиме Uber запускаем возможность чата с водителем прямо из приложения.

Чтобы сократить время ожидания для водителей, Uber вводит поминутную плату для пассажиров, которая начинает взиматься через 2 минуты с момента, когда водитель прибыл к месту посадки.

Более того, Uber сократил окно для отмены поездки. Теперь у пассажиров будет всего 2 мин вместо 5, чтобы бесплатно отменить поездку.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киевлянин создал бота, отслеживающего цены в Uber. Бот самостоятельно отслеживает цену поездок и сообщает о ее падении.

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