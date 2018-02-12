Украинцы получили возможность покупать иностранные ценные бумаги

Ожидается, что это позволит существенно увеличить объемы торгов на украинском фондовом рынке

Ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины.

С 6 февраля вступило в силу решение НКЦБФР № 871 «О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины», которое упрощает допуск ценных бумаг иностранных эмитентов с украинскими активами на фондовый рынок и снимает ограничения по их обращению.

Миндаугас Бакас

глава Нацдепозитария

Существенно упрощенная процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины позволит увеличить объемы торгов на украинском фондовом рынке и сделает его более привлекательным для первичного публичного размещения.

По словам начальника отдела международных отношений и развития деятельности НДУ Евгения Дидковского, решение отменяет ограничения объема иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на рынке Украины.

Евгений Дидковский

начальник отдела международных отношений и развития деятельности НДУ

Кроме этого, теперь допуск иностранных ценных бумаг может быть разрешен не только по заявлению эмитента, но и по обращению НДУ. Ранее, если эмитент не был заинтересован в обращении его ценных бумаг в Украине, это не могло произойти. Теперь Нацдепозитарий может получить разрешение в интересах инвесторов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что фондовый рынок США обвалился второй раз за неделю. Фондовые индексы снова демонстрируют антирекорды.

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По материалам finclub.net