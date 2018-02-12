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Украинцы получили возможность покупать иностранные ценные бумаги

12.02.2018 16:01

Ожидается, что это позволит существенно увеличить объемы торгов на украинском фондовом рынке

Украинцы получили возможность покупать иностранные ценные бумаги. Фото: steuererklaerung.de

Ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины.

С 6 февраля вступило в силу решение НКЦБФР № 871 «О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины», которое упрощает допуск ценных бумаг иностранных эмитентов с украинскими активами на фондовый рынок и снимает ограничения по их обращению.

Упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь все, что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения от НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании, это заполнить стандартную форму заявки. Сбор остальной информации и выведение на украинский фондовый рынок осуществляет НДУ. Сняты ограничения по количеству обращения ценных бумаг для их владельцев. Для участников рынка это хорошая возможность для расширения пакета услуг
Миндаугас Бакас
глава Нацдепозитария

Существенно упрощенная процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины позволит увеличить объемы торгов на украинском фондовом рынке и сделает его более привлекательным для первичного публичного размещения.

По словам начальника отдела международных отношений и развития деятельности НДУ Евгения Дидковского, решение отменяет ограничения объема иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на рынке Украины.

Любое количество бумаг определенного выпуска, получившего допуск, может заводиться в страну. Обращение бумаг не обязательно должно происходить на бирже. Это дает больше свободы покупателям и продавцам, которые могут договариваться о покупке-продаже между собой. Ценные бумаги могут дарить, передавать по наследству и т.п.
Евгений Дидковский
начальник отдела международных отношений и развития деятельности НДУ

Кроме этого, теперь допуск иностранных ценных бумаг может быть разрешен не только по заявлению эмитента, но и по обращению НДУ. Ранее, если эмитент не был заинтересован в обращении его ценных бумаг в Украине, это не могло произойти. Теперь Нацдепозитарий может получить разрешение в интересах инвесторов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что фондовый рынок США обвалился второй раз за неделю. Фондовые индексы снова демонстрируют антирекорды.

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По материалам finclub.net

Рубрики: ЗаконодательствоКомпанииНовостиУкраина
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