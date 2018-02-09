Фондовый рынок США обвалился второй раз за неделю

Фондовые индексы снова демонстрируют антирекорды

Промышленный индекс Dow Jones, который отражает биржевой курс ценных бумаг 30 крупнейших американских компаний, рухнул на 4,15%, потеряв 1032 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 3,9% — упав до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,75% — до 2581,08 пункта.

Таким образом, это второй худший день для Dow Jones со времен финансового кризиса. В понедельник, 5 февраля, индекс потерял 4,6% или 1175 пункта.

По данным MarketWatch, более серьезное снижение происходило только в разгар финансового кризиса — по итогам недели, завершившейся 10 октября 2008 года. Тогда индекс потерял 1 874 пункта.

Напомним, 5 февраля на американских биржах произошел резкий обвал. Основные биржевые индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потери.

С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ — на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 — на 181,13 пункта (6,6%).

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По материалам minfin.com.ua