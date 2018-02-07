Фондовый и криптовалютный рынки восстановились после вчерашнего обвала

Подъем промышленного индекса Dow Jones побил двухлетний рекорд, а биткоин подорожал более чем на $1,5 тыс

Американский промышленный индекс Dow Jones после вчерашнего значительного падения снова растет. При этом его рост в процентном отношении стал рекордным с января 2016 года. Эксперты отмечают, что такая волатильность может стать новой нормой для американских рынков.

Кроме того, увеличиваются после вчерашнего обвала и фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не обеспокоен по поводу финансовой стабильности в стране в связи с падением индексов. По его словам, это обычная коррекция, и проблем в плане ликвидности и других факторов не наблюдается.

При этом восстанавливается и крипторынок — после вчерашних антирекордов большинство криптовалют, по данным Coinmarketcap, снова растут. На момент публикации ТОП-100 криптовалют находятся в зеленой зоне. Биткоин уже торгуется на уровне в $7761. Еще вчера его стоимость опускалась до $6048 за монету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, вчера фондовый рынок обвалился — мировые индексы достигли рекордно низких значений. Так, американский промышленный индекс Dow Jones упал за день сразу на 4,6% (на 1175 пунктов) — до самого низкого с 2011 года уровня в 24 345 пунктов.

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