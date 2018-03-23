Украинцы смогут покупать авто за рубежом на блокчейн-аукционе

Стало известно, когда в Украине заработает децентрализованный аукцион продажи авто

Аукцион Shelf, основанный на технологии блокчейн, заработает в Украине через два месяца. А тестирование первой площадки начнется уже в апреле. Об этом основатель Shelf.Networlk сообщил сегодня на конференции Blockchainua.

Децентрализованный аукцион представляет собой сеть торговых площадок, которые благодаря технологии блокчейн и смарт-контрактов смогут продавать лоты онлайн в один клик. Все торговые площадки в сети связаны — подключаясь к Shelf, автомобили торговца попадают в общую базу.

В Украине тестирование возможностей аукциона начнется с площадки Автобазар. Зайдя на нее, покупатель сможет поучаствовать в аукционе и купить подержанное авто.

Площадка Shelf уже объединяет авто-ритейл в Грузии, Литве и Германии. Украинцам первое время будут доступны только подержанные авто из Грузии. В случае победы в аукционе, организаторы обещают взять на себя все формальности по оформлению доставки авто в Украину.

Система была запущена в сентябре 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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