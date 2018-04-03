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PaySpaceMagazine

Украинцы стали активнее выводить валюту за границу – НБУ

03.04.2018 15:10

Регулятор начал выдавать электронные лицензии в 2017 году

выводить валюту за границу

Украинцы выводят валюту за рубеж Фото: observer.com

С начала 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) выдал 290 электронных лицензий на вывод валюты. По 282 лицензиям были совершены сделки на $6,5 млн.

Как сообщили в НБУ, по сравнению со второй половиной 2017 года, когда регулятор начал выдавать электронные лицензии, наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу.

С 3 июля 2017 года и по состоянию на конец 2017 года было выдано 402 электронных индивидуальных лицензий. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте
НБУ

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В начале июля 2017 года Нацбанк облегчил украинцам вывод валюты за рубеж. Первыми счастливцами стали украинцы, которые купили за границей недвижимость, ценные бумаги и пополнили счета.

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По материалам: Сегодня

Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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