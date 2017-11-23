Украинская криптобиржа BTC TRADE UA приостановила торги

Пользователи сообщают о «зависших» транзакциях

21 ноября на странице биржи в Facebook появилось сообщение о том, что BTC TRADE UA вынуждена уйти на внеплановые работы по обновлению системы в связи с увеличением нагрузок. Тогда было заявлено, что биржа вернется в онлайн через несколько часов, но торги все еще не возобновлены.

Пользователи жалуются и на техподдержку биржи — на все обращения приходят стандартные ответы. Других каналов связи, кроме электронной почты, биржа не предоставляет.

На сайте биржи никаких заявлений относительно произошедшего нет, кроме фразы «Дорогие пользователи, торги не работают пока не поубираем неактуальные ордера».

На Facebook-странице BTC TRADE UA представители площадки пытаются успокоить пользователей и обещают, что их средства останутся в целости и сохранности. Однако хаотичные сообщения биржи порождают лишь панику среди клиентов.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что состоялся запуск основной сети Bitcoin Gold. Это произошло в воскресенье, 12 ноября, немного позже запланированного срока.

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