Украинские банки снижают ставки по депозитам и повышают по кредитам

В сентябре банковская система нарастила свой совокупный депозитный портфель по всем позициям

Согласно отчету Национального банка, объем гривневых вкладов населения за прошлый месяц подрос на 1,6% (до 217,6 млрд грн), а валютных — на 0,03% (до $8,4 млрд). Копили средства и украинские компании: остатки на счетах в нацвалюте поднялись на 0,7% (до 230 млрд грн), в СКВ — на 1,9% (до $5,5 млрд).

И это притом, что банкиры не перестают снижать проценты по вкладам: средняя гривневая ставка для потребителей в сентябре просела с 11,4% до 10,6% годовых, а для бизнеса — с 8,2% до 8,1% годовых. Заметно уменьшились средние заработки и валютных вкладчиков: с 3,1% до 2,9% годовых у населения и с 2,6% до 1,9% годовых у предприятий.

На кредитном рынке положительная динамика наблюдалась лишь в сегменте нацвалюты. В ней активно кредитовались и потребители, чей долг перед банковской системой подрос на 1,5% (до 88,8 млрд грн), и предприятия — на 1,4% (до 454 млрд грн).

При этом в обоих направлениях сокращались объемы валютного кредитования: заемщики гасили старые кредиты и редко оформляли новые. Потому корпоративный кредитный портфель в СКВ за прошлый месяц уменьшился на 1,4% (до $13,5 млрд), а розничный — на 2,4% (до $2,7 млрд).

В тоже время банкиры не выполняют свои обещания по снижению стоимости кредитов. Понижая проценты по депозитам, финансисты повышают их по кредитам. Для предприятий за первый день осени средние кредитные проценты подросли с 13,3% до 13,9% годовых, а для населения — с 27,5% до 28,8% годовых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк понизил ставки по ипотечным кредитам. Государственный банк предлагает ипотечное кредитование по всей стране.

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По материалам ubr.ua