Ощадбанк понизил ставки по ипотечным кредитам

Государственный банк предлагает ипотечное кредитование по всей стране

Как и анонсировалось в июне этого года, Ощадбанк продолжает политику удешевления кредитных ресурсов для физических лиц. Процентная ставка по всем направлениям ипотечного кредитования клиентов розничного бизнеса снизилась на 1-2%.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Кроме того, более чем на 30% снижен размер комиссии за предоставление кредита на приобретение недвижимости. Ощадбанк предоставляет ипотечные кредиты на срок до 20 лет по процентным ставкам, что являются фиксированными в течение всего срока кредитования.

Банк не устанавливает максимальную сумму кредита, поэтому можно приобрести недвижимость любой стоимости.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что препятствует возобновлению кредитования в Украине. Возобновление кредитования является приоритетной задачей для украинских банков, считают в Нацбанке.

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