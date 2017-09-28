Что препятствует возобновлению кредитования в Украине — НБУ

Возобновление кредитования является приоритетной задачей для украинских банков, считают в Нацбанке

Для полноценного возобновления кредитования в Украине необходимо снизить юридические риски и законодательные преграды.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Возобновление кредитования, в свою очередь, укрепит позитивные тенденции в экономике, поэтому этот процесс является приоритетным для банков, отметил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий.

Что касается законодательства, то необходимо усовершенствовать позиции по защите прав кредиторов и вопросам банкротства.

Национальный банк с началом очередной парламентской сессии в сентябре призвал депутатов Верховной Рады поддержать ряд финансовых законопроектов:

— №6027 о возобновлении кредитования,

— №4117 о либерализации наличных расчетов,

— №2456-д о защите потребителей финансовых услуг,

— №1797-1 о страховании,

— №4004-д о реструктуризации валютных ипотечных кредитов граждан,

— №3132-д о повышении эффективности процедур банкротства,

— №2413-я о консолидации функций регулирования рынков финуслуг.

Кроме того, Нацбанк призвал парламентариев поддержать три приоритетных законопроекта о рынке капитала:

— №5592-р о привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг,

— №6303 о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала,

— №7055 о рынках капитала и регулируемых рынках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Mastercard назвали банк-лидер украинского рынка пластиковых карт. Компания Mastercard признала один из банков маркетмейкером украинского рынка банковских карт.

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По материалам slovoidilo.ua