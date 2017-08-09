Украинские интернет-предприниматели смогут выгодно торговать с Казахстаном

Это случится благодаря новым тарифам от “Укрпочты” и KazPost

Укрпочта и почта Казахстана KazPost расширяют партнерство и предлагают для онлайн-предпринимателей сниженный тариф для доставки заказов из Украины в Казахстан.

Об этом стало известно во время встречи представителей KazPost, “Укрпочты” и маркетплейсов Prom.ua и Satu.kz (EVO.company). Мероприятие состоялось в Киеве 8 августа 2017 года.

Украинские предприниматели смогут доставить заказ в любой регион Казахстана, так как у KazPost самая широкая сеть отделений в Республике. Тарифы для украинских предпринимателей снижены на 40%. Это касается даже небольших партий товаров стоимостью до 1 000 евро, которые не требуют дополнительных сертификаций и разрешений.

Азат Машабаев, заместитель главы правления KazPost, отметил, что трансграничная торговля очень популярна в Казахстане, а Украина входит в топ поставщиков товаров для Республики.

«Новое решение, которое мы вместе с KazPost представили ключевым клиентам и другим украинским экспортерам в Киеве, — это очередная инвестиция в развитие экспортных отношений между Украиной и Казахстаном. Ключевые маркетплейсы Казахстана — Satu.kz и Lamoda.kz готовы сотрудничать с украинскими экспортерами и выставлять их товары на этих торговых площадках,» — прокомментировала заместитель директора департамента международных операций ОАО «Укрпочта» Юлия Павленко.

По оценкам аналитиков Satu.kz, рынок e-commerce Казахстана стремительно растет — товарооборот в 2016 году составил 700 млн долларов и является очень перспективным для украинских экспортеров. Если украинцы больше покупают на локальных маркетплейсах (торговых площадках), то казахстанцы — на зарубежных. Тем не менее, Satu.kz — казахстанская версия Prom.ua для предпринимателей Республики — динамично растет.

Это связано с тем, что маркетплейсы по своей природе универсальны и не боятся перепадов спроса на ту или иную категорию товаров. Какая бы категория товаров ни росла, маркетплейсы растут вместе с ней, в отличие от интернет-магазинов, которые часто являются заложниками одной-двух категорий. Например, в Украине за два года (с 2014 по 2016) трафик интернет-магазинов вырос всего на 4%, в то время как маркетплейсы прибавили 78%. Таким образом, маркетплейсы растут в 19 раз быстрее, чем интернет-магазины.

«Потенциал для роста этого рынка колоссальный. Только за первое полугодие 2017 казахстанцы приобрели на Satu.kz товаров на 33 млн долларов. Это на 13% больше чем в прошлом году. Средний чек заказа увеличился на 29% и сейчас составляет 90 долларов — в 2,5 раза больше, чем в Украине. В Казахстане самые продаваемые онлайн товары для красоты и здоровья, дома и сада. Вскоре возрастет спрос на зоотовары и канцтовары,” — отметил руководитель департамента продаж Satu.kz (EVO.company) Максим Мельник.

Ранее сообщалось, что украинцы стали лояльнее к онлайн-маркетам. Суммарно за год на маркетплейсах группы компаний EVO они оформили 9,6 млн заказов. Это на 61% больше, чем годом ранее.

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