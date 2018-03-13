Украинские хакеры украли у международной компании 1,5 млн евро

Украинские киберпреступники атаковали международную логистическую компанию

Двое жителей Черновцов (28-летняя женщина и 22-летний мужчина) неоднократно совершали кибератаки на международного логистического оператора DHL. Нанесенный ущерб оценивается в 1,5 млн евро. Это удалось установить в рамках международного сотрудничества сотрудников киберполиции и правоохранителей из Германии.

Оперативникам стало известно, что хакеры с 2013 по 2016 преступным путем получали цифровые пакетные марки (DHL lables), которые затем перепродавали с существенными скидками в размере 50-70% от полной стоимости.

Преступники заказывали цифровые пакетные марки с помощью учетных записей настоящих клиентов DHL. Получив доступ к указанным аккаунтам с помощью краденых авторизационных данных.

Преступники искали покупателей через рекламу в сети интернет. Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. Полученные преступным путем денежные средства немедленно переводились в наличные через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

По адресам проживания преступников правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявлено и изъято компьютерную технику и носители информации. По словам злоумышленников, именно их они использовали для незаконной деятельности. Все изъятое направлено на проведение соответствующих компьютерно-технических экспертиз.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что в Украине задержали хакера, разыскиваемого в 30 странах. Денежные потери от деятельности его платформы составили сотни миллионов евро по всему миру.

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