Хакера, разыскиваемого в 30 странах, задержали в Украине

Денежные потери от деятельности его платформы составили сотни миллионов евро по всему миру

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины задержал организатора международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Как сообщает пресс-служба киберполиции, злоумышленника поймали в Киеве 25 февраля. Он имел паспорт гражданина Украины на имя другого лица.

Во время обыска на квартире, которую он снимал, полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

26 февраля суд в Полтаве будет избирать задержанному меру пресечения.

В киберполиции отметили, что сеть Avalanche работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Уголовное дело в отношении Avalanche расследуется также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия). Денежные потери, связанные с кибератаками Avalanche, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры в 2017 году заработали рекордную сумму. При этом номера социального страхования теперь интересуют их больше, чем номера карт.

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