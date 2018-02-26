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Хакера, разыскиваемого в 30 странах, задержали в Украине

26.02.2018 17:51

Денежные потери от деятельности его платформы составили сотни миллионов евро по всему миру

Хакера, разыскиваемого в 30 странах, задержали в Украине. Фото: news.bitcoin.com

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины задержал организатора международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Как сообщает пресс-служба киберполиции, злоумышленника поймали в Киеве 25 февраля. Он имел паспорт гражданина Украины на имя другого лица.

Во время обыска на квартире, которую он снимал, полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

26 февраля суд в Полтаве будет избирать задержанному меру пресечения.

В киберполиции отметили, что сеть Avalanche работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Уголовное дело в отношении Avalanche расследуется также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия). Денежные потери, связанные с кибератаками Avalanche, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры в 2017 году заработали рекордную сумму. При этом номера социального страхования теперь интересуют их больше, чем номера карт.

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Рубрики: БезопасностьНовостиУкраина
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