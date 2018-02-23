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Хакеры в 2017 году заработали рекордную сумму

23.02.2018 21:01

При этом номера социального страхования теперь интересуют их больше, чем номера карт

Хакеры в 2017 году заработали рекордную сумму. Фото: bizjournals.com

Хакеры, ворующие личные данные (в том числе, данные банковских карт и номера социального страхования), особенно активизировались в 2017 году. Уровень подобного мошенничества достиг рекордных значений — 16,7 млн американцев стали жертвами хакеров (на 8% больше, чем в 2016 году). Злоумышленники таким образом заработали за год $16,8 млрд — это максимум за последние четыре года.

Примечательно и то, что номера социального страхования стали интересовать мошенников даже больше, чем номера кредитных карт.

Эл Паскаль, глава безопасности в Javelin, ожидает новых рекордов в 2018 году.

Они становятся умнее. У них есть все данные, необходимые для совершения мошенничества, и они точно знают, как их использовать. Они становятся более изощренными быстрее, чем мы можем отреагировать - и это большая проблема
Эл Паскаль
глава безопасности в Javelin

Кроме того, эксперты отмечают, что теперь мошенничество по операциям сard-not-present на 81% вероятнее, чем мошенничество с POS-терминалами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры майнили криптовалюту за счет ресурсов Tesla. Хакеры использовали облачные ресурсы Tesla для майнинга криптовалют.

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По материалам pymnts.com

Рубрики: БезопасностьНовостиПлатежные карты
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