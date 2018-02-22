Хакеры майнили криптовалюту за счет ресурсов Tesla

Хакеры использовали облачные ресурсы Tesla для майнинга криптовалют

Известная компания-производитель электромобилей Tesla стала жертвой хакеров: благодаря найденной уязвимости неизвестные получили доступ к облачной инфраструктуре фирмы и использовали ее ресурсы для майнинга криптовалют.

Факт взлома обнаружили специалисты компании RedLock, специализирующейся на кибербезопасности. Как говорится в отчете, хакеры воспользовались уязвимостью в сервисе Kubernetes от Google, которым пользовалась Tesla. С помощью этой консоли злоумышленники получили доступ к облачной инфраструктуре компании на базе Amazon Web Services и использовали мощности для майнинга.

Представитель Tesla заявил в интервью изданию, что личные данные пользователей не были затронуты в процессе взлома.

представитель Tesla



Стоит отметить, что в отличие от предыдущих «криптоатак» хакеры в этот раз не стали использовать публичный майнинг-пул. Вместо этого они установили собственное ПО, скрыв его с помощью CloudFlare, что позволило замаскировать IP-адрес сервера с майнинг-пулом злоумышленников. Кроме того, хакеры даже позаботились о том, чтобы нагрузка на CPU во время взлома оставалась минимальной и не вызывала подозрений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине сотрудник вуза майнил криптовалюту за счет госуниверситета. Майнинговую ферму злоумышленник оборудовал прямо в университете, чтоб избежать уплаты коммунальных платежей.

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По материалам forklog.com