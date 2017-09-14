Украинский клон Вконтакте крадет данные пользователей

Те, кто продолжают пользоваться соцсетью через VPN, рискуют стать жертвами хакеров

Межбанковская ассоциация ЕМА сообщает о появлении фишингового клона главной страницы социальной сети «Вконтакте», который ворует персональные данные пользователей. Пользователи «Вконтакте» попадают на поддельную страницу веб-ресурса из переписки в мессенджерах или по почте.

Вместе с таким текстом мошенник отправляет ссылку, которая ведет на поддельную страницу входа в сеть «Вконтакте». На сайте включена переадресация. Поэтому после ввода номера телефона и пароля, жертва попадет на свою страничку Вконтакте. Но ее личные данные окажутся в руках мошенников и могут быть использованы для доступа к аккаунту.

Мошенническая версия страницы переведена на украинский язык. Адрес ресурса сильно отличается от оригинала — https://vk-youphoto.000webhostapp.com/. Сайт создан в системе «000webhostapp.com» (Free Web Hosting) и зарегистрирован в США. Настоящий Vk.com зарегистрирован в РФ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В ТОП-25 самых популярных сайтов среди украинцев Вконтакте занимает четвертое место. Чтобы обойти запрет на доступ к соцсети, соотечественники используют службы для обеспечения конфиденциальности пользователя в Интернет (такие, как VPN, Tor). Таким образом, те, кто продолжает использовать «Вконтакте», рискуют стать жертвами нового фишингового сайта.

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