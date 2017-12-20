Украинский сервис кредитования заработал в США

Основанный украинцами Creditor.ai начал работу в США

19 декабря финтех-стартап Creditor.ai, основанный украинцами Виктором Игнатюком и Егором Бутко, вышел на рынок США и начал подключение местных игроков кредитного рынка. Несколько месяцев назад компания привлекла 130 тысяч долларов инвестиций от американского акселератора Starta.

Согласно исследованиям компании, а также общей статистике по мировому кредитному рынку, из 100 пришедших заявок на кредит, кредитные организации одобряют лишь 10, в зависимости от типа кредитного продукта. Creditor.ai призван решить эту проблему. Это маркетплейс отказных кредитных заявок, где игроки кредитного рынка могут продавать или покупать отказные заявки на займ у других участников.

Статистика показывает, что порядка 15% отклоненных заявок заемщиков являются качественными и были отклоненными по причинам не связанными напрямую с кредитоспособностью заемщика. Причины могут быть связаны с моделью оценки заемщика, а иногда и, вовсе, по абсурдным причинам — географическим. Например, не каждый заемщик даже с хорошим кредитным рейтингом из Нью Йорка, смог бы взять кредит у Калифорнийской микрокредитной компании из-за определенных особенностей регулирования этой области в разных американских штатах. С помощью Creditor.ai кредитная компания из Калифорнии может продать неиспользованную кредитную заявку фирме из Нью-Йорка и, тем самым, возместить свои затраты на привлечение клиента. Кредитная организация из Нью-Йорка получает качественного заемщика, выдает ему кредит и зарабатывает деньги. Клиент, в свою очередь, получает кредит.

Команда стартапа уже провела в Нью-Йорке Demo Day, на котором представила своих первых американских партнеров, а также объявила о подключении новых кредитных институтов — банков, ипотечных кредиторов, МФО. В ближайших планах компании — закрытие следующего инвестиционного раунда для развития на рынке США. Средства будут направлены на увеличение объема продаж и разработку продукта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что в Кении был запущен сервис микрокредитования для небольших торговых точек. Продавцы могут получать займы у крупных поставщиков продовольствия, с которыми они сотрудничают.

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