Украину заполонили фальшивые доллары высокого качества — НБУ

Подделки настолько профессиональные, что даже специальные аппараты не всегда могут их распознать

Украину наводнили поддельные гривневые и долларовые купюры настолько высокого качества, что даже специальные аппараты не могут их распознать.

НБУ уже разослал банкам Украины предупреждение, в котором ознакомил финучреждения с уловками фальшивомонетчиков: благодаря наличию специальной аппаратуры мошенники получили возможность печатать на банкнотах серии 2006А микротексты, имитировать водяные знаки и специальные волокна, которые можно найти на настоящих банкнотах.

Более того, теперь мошенникам под силу подделка и одного из самых сложных элементов защиты — смена оттенка цифры на банкноте в зависимости от угла обзора. Единственное отличие в том, что на настоящих купюрах цифры меняют оттенок с зеленого на темно-фиолетовый, а на фальшивых – на темно-зеленый.

Увеличение количества фальшивых долларов и гривен в Украине признают и в Генеральной прокуратуре.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, сколько получают члены правлений банков Украины. В 2016 году средняя заработная плата председателей правлений банков Украины составляла около 500 тыс гривен в месяц.

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По материалам segodnya.ua