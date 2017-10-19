Сколько получают члены правлений банков Украины: в НБУ назвали цифры

В НБУ назвали средний уровень зарплат руководителей украинских банков

В 2016 году средняя заработная плата председателей правлений банков Украины составляла около 500 тыс гривен в месяц.

Об этом сообщается в пресс-службе Национального банка Украины.

Соответствующие данные Нацбанк получил от двух международных компаний, которые провели исследование рынка заработных плат в Украине.

По условиям сотрудничества с этими компаниями Национальный банк не может разглашать названия компаний, а также давать развернутую аналитику по уровню заработной платы членов правления банков.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре зарплаты членов правления НБУ выросли в 1,5 раза.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ukranews.com