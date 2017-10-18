Зарплата членов правления Нацбанка выросла в полтора раза

Теперь ежемесячная заработная плата членов правления НБУ составляет больше 200 тыс гривен

С сентября 2017 года заработная плата членов правления Национального банка выросла в полтора раза.

Об этом говорится в декларациях топ-менеджеров НБУ, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, заместитель главы НБУ в сентябре получил 257,83 тыс гривен, что на 72% больше, чем в августе.

Немного меньше получил и.о. главы НБУ, первый замглавы НБУ Яков Смолий — 241,018 тыс гривен, что на 96,2% больше, чем в предыдущем месяце. В августе его зарплата составила 122,863 тыс гривен.

Зарплаты заместителей главы НБУ Катерины Рожковой и Романа Борисенко выросли на 46,5% — до 230,441 тыс гривен. В сентябре замглавы Олег Чурий заработал на 51,2% больше, чем в августе — 224,153 тыс гривен.

В августе отпускные главы Нацбанка Валерии Гонтаревой составили 20,547 тыс гривен. В сентябре Гонтарева отпускные не получила, так как сейчас она находится в неоплачиваемом отпуске до увольнения Верховной Радой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что первый украинский мобильный банк начинает выпуск карт. Первый в Украине банк, который будет работать без отделений, объявил о начале тестирования карт, которые ранее были доступны только команде мобильного финучреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские банки-банкроты нарушили закон на 435 млрд грн

По материалам finclub.net