«Укрпочта» будет принимать карты Mastercard

Сейчас идет процесс получения «Укрпочтой» статуса эквайера и лицензии от НБУ на осуществление операций с картами

«Укрпочта» получила аккредитацию международной платежной системы Mastercard. На данный момент «Укрпочта» работает над получением статуса эквайера и лицензии от Национального банка на осуществление операций с картами.

Ранее «Укрпочта» заключила соглашение об услугах процессинга с компанией «УкрКарт» на сумму 214,35 млн грн по результатам тендера. Следующими шагами на пути к расчетам картами станет приобретение оборудования.

Представители почтового оператора сообщают, что в течение ближайших дней будет объявлен тендер на закупку 5 тыс POS-терминалов на площадке ProZorro по стартовой цене 30-35 млн грн. Однако в «Укрпочте» надеются, что сумма будет снижена в ходе торгов и окупится уже через год.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что «Укрпочта» запустила инновационный сервис доставки — «смартбокс». Услуга будет полезна для бизнеса, который отправляет до 100 посылок в неделю, например, небольших интернет-магазинов. Ее суть заключается в самостоятельной упаковке посылок в брендированые коробки и оформлении отправки онлайн.

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По материалам nv.ua