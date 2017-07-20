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«Укрзализныця» запустила приложение для покупки билетов через iPhone

20.07.2017 16:56

Через новое мобильное приложение на базе iOS можно купить билеты на поезда «Укрзализныци»

Укрзализныця покупка билетов через iPhone

«Укрзализныця» запустила приложение для покупки билетов через iPhone

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Войцех Балчун, глава правления ПАТ «Укрзализныця».

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Geplaatst door Войцех Балчун op woensdag 19 juli 2017

Загрузить приложение можно в App Store.

Напомним, аналогичное приложение на базе операционной системы Аndroid появилось еще в начале года. По словам Войцеха Балчуна, за это время сервисом воспользовались более 100 тысяч пользователей.

Глава «Укрзализныци» надеется, что приложение для iOS будет таким же удобным и полезным для пассажиров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на ЖД вокзале Киева появятся терминалы для покупки билетов. Об этом сообщил Войцех Балчун на пресс-конференции в Харькове.

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Рубрики: НовостиУкраина

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