«Укрзализныця» запустила приложение для покупки билетов через iPhone

Через новое мобильное приложение на базе iOS можно купить билеты на поезда «Укрзализныци»

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Войцех Балчун, глава правления ПАТ «Укрзализныця».

Щойно запустили мобільний додаток для придбання квитків на поїзди на базі іOS – черговий крок для зручності пасажирів. Н… Geplaatst door Войцех Балчун op woensdag 19 juli 2017

Загрузить приложение можно в App Store.

Напомним, аналогичное приложение на базе операционной системы Аndroid появилось еще в начале года. По словам Войцеха Балчуна, за это время сервисом воспользовались более 100 тысяч пользователей.

Глава «Укрзализныци» надеется, что приложение для iOS будет таким же удобным и полезным для пассажиров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на ЖД вокзале Киева появятся терминалы для покупки билетов. Об этом сообщил Войцех Балчун на пресс-конференции в Харькове.

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