Умные посылки на блокчейне: Walmart разрабатывает инновационное решение

«Умные посылки» будут особенно полезны для доставки скоропортящихся товаров

Американский гигант оптовой и розничной торговли Walmart подал заявку на патент «умной» системы отслеживания посылок на базе блокчейн-технологий. Об этом сообщается на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

В заявке описывается «умная упаковка», в которую входит устройство, записывающее в блокчейн информацию о содержимом посылки, условиях окружающей среды, местоположении и так далее. Отмечается, что технология может быть использована в тандеме с другими инновационными разработками, в том числе «автономными транспортными средствами».

Как отмечается в заявке, «онлайн-шопинг создал для ритейлеров сложности при доставке скоропортящихся продуктов, которым нужен температурный контроль». Новая разработка призвана помочь в решении подобных проблем.

из документа



Судя по описанию изобретения, информация будет закодирована в устройстве, к которому привязаны «ключевые адреса в блокчейне, включая хэширование с адресом приватного ключа продавца, адрес приватного ключа курьерской почты и адрес приватного ключа покупателя».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com