UniCredit протестирует европейскую систему мгновенных платежей

В ноябре 2017 в Еврозоне состоится официальный запуск единой системы мгновенных денежных переводов — SCT Inst

В преддверии ноябрьского запуска платформы, европейские банки начали тестировать сервис. Одним из первых финучреждений, подключившихся к пилоту, стал UniCredit. Кроме того, банк активно участвовал в разработке самой системы. Следовательно, клиенты финучреждения в Италии и Германии в числе первых начнут переводить деньги со счетов в считанные секунды уже осенью текущего года.

В настоящее время почти 30 финансовых учреждений планируют подключиться к системе в ноябре, а еще 70 банков готовятся к вступлению в 2018 году. Новая платежная система будет работать круглосуточно без выходных. Перевод транзакций между банковскими счетами в евро будет занимать не более 10 секунд, а сумма будет доступна получателю сразу же.

В UniCredit считают, что нововведение позволит улучшить обслуживание корпоративных и частных клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Инфраструктурное решение RT1 для обработки мгновенных денежных переводов SEPA — SCT Inst — разработано провайдером общеевропейских решений в сфере платежной инфраструктуры — EBA CLEARING и ведущими финансовыми учреждениями региона.

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