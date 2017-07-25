В ЕС установят единую комиссию на трансграничные валютные переводы

Европейская комиссия анонсировала публичные консультации касательно методов сокращения расходов на трансграничные платежи в пределах ЕС

Европейская комиссия (ЕК) намерена покончить с высокими расходами на трансграничные валютные переводы между странами Еврозоны и другими странами ЕС.

ЕК анонсировала публичные консультации касательно методов сокращения расходов на трансграничные платежи в пределах Европейского Союза с целью устранения «способов взимание платы, которые являются невыгодными для потребителей».

«Расходы на транзакции в Еврозоне обычно очень низкие, однако нельзя сказать того же о трансграничных транзакциях в валютах других стран ЕС или за пределами Еврозоны. Мы хотим убедиться в том, что все жители ЕС платят единую комиссию за денежные переводы за границу или за снятие наличных в банкоматах во время путешествий — вне зависимости от того, какую валюту они используют или в какой стране ЕС находятся», заявил Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии.

Консультации продлятся до конца октября и охватят широкий круг заинтересованных сторон, добавил Домбровскис.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что платежные гиганты Visa и PayPal объявили о расширении своего стратегического партнерства на европейский регион. Целью партнерства является ускорение принятия безопасных и удобных платежей онлайн, в приложениях и в магазинах.

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По материалам finextra.com