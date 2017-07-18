Теперь и в Европе: Visa и PayPal расширяют партнерство

Платежные гиганты Visa и PayPal объявили о расширении своего стратегического партнерства на европейский регион

Компании уже сотрудничают в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Целью партнерства является ускорение принятия безопасных и удобных платежей онлайн, в приложениях и в магазинах. Теперь воспользоваться преимуществами сотрудничества смогут также европейские потребители и предприятия.

Европейское соглашение о партнерстве позволит достичь следующего:

• Компании обеспечат органичный опыт для клиентов, которые предпочитают платить картой Visa в местах, где принимается PayPal. Сотрудничество с банковскими партнерами Visa позволит потребителям легко добавлять карты Visa в кошелек PayPal из других банковских приложений.

• PayPal сможет выдавать счета Visa европейским потребителям и предприятиям. В будущем это позволит клиентам PayPal тратить свои средства с кошелька по всему миру там, где принимают Visa.

• Программа Visa Digital Enablement Program (VDEP) предоставит партнерам доступ к технологии токенизации, которая обеспечивает простую и безопасную оплату с мобильных телефонов и других устройств. Это расширит использование PayPal предприятиями, которые принимают Visa.

• Благодаря Visa Direct клиенты PayPal смогут переводить средства на свои счета Visa в режиме реального времени на нескольких рынках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard и Visa сдают позиции в пользу китайской платежной системы. Сейчас в глобальном обращении насчитывается около 14 млрд платежных карт.

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По материалам finextra.com