Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером еще одного ведущего банка

Инвестор Уоррен Баффет теперь является крупнейшим акционером второго и третьего по величине банков США

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 700 млн акций Bank of America (второй по величине активов банк США — $2,187 трлн по состоянию на 31 декабря 2016 года), став крупнейшим акционером финучреждения.

Компания Berkshire Hathaway приобрела акции с существенной скидкой: $7,14 за бумагу против цены до закрытия торгов в $23,58. Для оплаты Berkshire конвертировала принадлежащий компании пакет привилегированных акций Bank of America общей стоимостью $5 млрд. Привилегированные акции банка Уоррен Баффетт приобрел еще в августе 2011 года. Именно в рамках той сделки миллиардер получил право приобрести 700 млн акций Bank of America по $7,14 за штуку. Стоимость обыкновенных акций банка, имеющихся у Berkshire, после сделки составила $16,5 млрд.

Теперь Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером второго и третьего по величине банков США, с долей около 6,6% в Bank of Ameriсa и 10% в Wells Fargo & Cо.

Кроме того, холдинг владеет более чем 90 предприятиями, в том числе американской страховой компанией Geico, сетью ресторанов быстрого питания Dairy Queen и трансконтинентальной железной дорогой Северной Америки BNSF Railway. Владелец холдинга Уоррен Баффет является одним из богатейших людей мира, занимая в рейтинге миллиардеров Bloomberg четвертое место.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших банков США применит искусственный интеллект в платежном процессинге. Bank of America сотрудничает с финтех-стартапом High radius, чтоб оптимизировать свою работу благодаря искусственному интеллекту.

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По материалам banki.ru