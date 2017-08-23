Один из крупнейших банков США применит искусственный интеллект в платежном процессинге

Bank of America сотрудничает с финтех-стартапом High radius, чтоб оптимизировать свою работу благодаря искусственному интеллекту

Разработанное партнерами приложение предназначено для крупных и многоуровневых компаний, которые управляют большими объемами отправляемых средств, информация о получателе которых либо отсутствует, либо приходит отдельно от платежа.

Программное обеспечение High Radius позволяет направлять платежи путем автоматической идентификации плательщика и определяет данные о получателе, которые могут быть отправлены отдельно. Эти данные используются для сверки точности платежа, чтобы в дальнейшем загрузить информацию в ERP-cистему клиента.

В тех случаях, когда входящие платежи не могут пройти автоматическую сверку, специальный портал позволяет сотрудникам вручную загружать данные и совершать другие необходимые операции.

Новое приложение пока доступно только в США и Канаде. В этом году оно появится и в других странах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa открывает два новых дата центра и инвестирует в инновационный процессинг. Visa планирует начать обработку международных транзакций на обоих объектах в 2018 году.

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По материалам finextra.com