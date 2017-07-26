Visa открывает два новых дата центра и инвестирует в инновационный процессинг

Visa планирует начать обработку международных транзакций на обоих объектах в 2018 году

Сегодня стало известно о планах международной платежной системы Visa открыть два новых процессинговых центра — в Великобритании и Сингапуре.

В компании отметили, что появление новых мощностей позволит повысить скорость, устойчивость и географическое разнообразие инфраструктуры платежной системы. Эти процессинговые центры дополнят существующие мощности в Северной Америке.

Благодаря этому будет минимизирована вероятность сбоев в обслуживании 16,600 финансовых учреждений, миллионов торговых точек и 3 миллиарда карт.

Visa планирует начать обработку международных транзакций на обоих объектах в 2018 году.

Помимо расширения своих процессинговых возможностей, Visa изучает потенциал других компаний в этой отрасли. Так, сегодня платежная система объявила о партнерстве с компанией Marqeta, которая занимается платежными инновациями и работает на основе открытых API.

Для Visa это партнерство означает расширение потенциала мгновенных платежей — физических, виртуальных и токенизированных.

Что касается Marqeta, благодаря сотрудничеству с международной платежной системой, она сможет расширить свой глобальный охват. И совершить обмен технологическими наработками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Visa и PayPal расширяют партнерство на европейский регион. Компании обеспечат органичный опыт для клиентов, которые предпочитают платить картой Visa в местах, где принимается PayPal.

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