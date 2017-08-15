Норвежские банки и стартапы объединяются в финтех-кластер

Более 20 банков и технических компаний в Бергене создадут хаб для продвижения инновационных решений и сотрудничества между финучреждениями и стартапами

В ассоциацию, получившую название Finance Innovation, вошли Skandiabanken, Nordea, DNB, Tryg Forsikring, Monobank, Sparebanken Vest, Tripod, Stacc, Knowit и Webstep. Академическими партнерами стали Норвежская школа экономики NHH и Бергенский университет.

Кластер формируется в соответствии с новым регулированием и с пониманием того, что передовые технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн, являются катализатором новых бизнес-моделей и услуг в финансовом секторе.

К тому же, норвежцы являются сторонниками новых технологий. В стране 77% населения имеют смартфоны, а 96% пользуются интернет-банкингом.

Сотрудничество между банками и стартапами в сфере FinTech уже стало нормой в Норвегии. Например, надавно Skandiabanken инвестировал в роботов-консультантов Quantfolio, а Sparebank начал совместную работу со стартапом Boost.AI и платформой онлайн-кредитования Vest.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Абу-Даби запускает ряд финтех-инициатив. В планах — сотрудничество со Швейцарией и инновационный проект для стартапов.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как FinTech меняет мир финансов: исследование EY

По материалам finextra.com