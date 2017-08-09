Абу-Даби запускает ряд финтех-инициатив

В планах — сотрудничество со Швейцарией и инновационный проект для стартапов

Abu Dhabi Global Market (ADGM) и KPMG предлагают стартапам со всего мира до 25 августа подать заявку на участие в их инновационном проекте.

Из всех фирм, подавших заявку, отберут 10 финалистов. Они примут участие в пятинедельных программах по разработке решений в 6 областях: управление финансами и инвестициями, финансовое включение, RegTech, торговое финансирование, InsureTech и рынки частного капитала.

Затем стартапы получат возможность продемонстрировать свои наработки группе экспертов отрасли во время мероприятия Fintech Abu Dhabi в октябре. Финалисты получат денежную стипендию в размере $15 тыс и ускоренное рассмотрение заявки на участие в программе RegLab ADGM.

Благодаря финтех-сотрудничеству ADGM с Валютным управлением Сингапура, победители смогут принять участие в мероприятии Singapore Hackcelerator.

Кроме того, ADGM сформировал альянс со Швейцарской ассоциацией финансов и технологий. Это позволит игрокам финтех-отрасли Абу-Даби и Швейцарии обмениваться возможностями, опытом и инвестициями.

ADGM также подписала соглашение с Международным финансовым центром в Абу-Даби и Responsible Finance & Investment Foundation «для поддержки роста и устойчивости финтех-экосистемы посредством финансовой интеграции и приемлемых финансовых практик».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что инвестиции в FinTech существенно выросли во втором квартале 2017 года. Об этом свидетельствуют данные отчета «Pulse of FinTech» за второй квартал 2017 года от аналитиков KPMG.

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По материалам finextra.com