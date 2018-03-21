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PaySpaceMagazine

В блокчейне биткоина обнаружили ссылки на детское порно

21.03.2018 17:24

Ведущие СМИ распространили эту новость, но криптоэксперты ее опровергли

В блокчейне биткоина обнаружили ссылки на детское порно. Фото: ua.news

Исследователи из Германии выявили в блокчейне биткоина сотни ссылок на детскую порнографию. По утверждению ученых, это указывает на потенциально серьезный правовой недостаток концепции блокчейна.

Блокчейны ... необратимо записывают произвольные данные, начиная от коротких сообщений и заканчивая изображениями. Это несет в себе риск для пользователей, так как каждый участник должен локально реплицировать полный блокчейн, в том числе и потенциально содержащийся в нем опасный контент... Наш анализ показывает, что определенное содержание, например, незаконная порнография, может сделать простое владение блокчейном незаконным... в ходе нашего анализа было выявлено свыше 1600 файлов на блокчейне, более 99% которых являются текстами или изображениями. Среди этих файлов есть явно недопустимый контент, такой как ссылки на детскую порнографию, которая распространяется среди всех пользовталей Bitcoin
Из исследования

Как отмечает bitcoin.com, существует несколько способов, с помощью которых данные могут быть закодированы в блокчейн биткоина. Один из них — OP_RETURN, о котором и идет речь в исследовании. В нем объясняется, что «этот метод подходит только для вставки небольших объемов данных (или метаданных транзакций)». В OP_RETURN помещается 80 байтов данных. Все, что превышает этот показатель, подлежит удалению.

Следовательно, любому желающему найти детское порно в блокчейне биткоина понадобится всего лишь:

  • Загрузить весь блокчейн биткоина и отфильтровать 251 млн транзакций, чтобы найти 1,4%, в которых закодированы какие-либо произвольные данные.
  • Убедиться, что используемая версия блокчейна не подвергалась обрезке, которая могла удалить данные OP_RETURN.
  • Извлечь все веб-ссылки, которые могут быть скрыты в данных, используя какую-то стеганографию.
  • Ввести ссылки в браузер, пока в итоге не найдется доступный веб-сайт.
Текстовая строка, которая является ссылкой на веб-сайт, содержащий какой-то контент, не является этим контентом. Это очень плохая интерпретация. Эти вещи нельзя связывать. Если вы утверждаете, что «блокчейн содержит X», вы должны доказать, что вы можете извлечь X
Ник Картер
биткоин-эксперт

Кроме того, отмечается, что скрытую ссылку можно закодировать в любой базе данных, включая Facebook, Twitter и Wikipedia.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что майнинг криптовалют в Украине может стать законным. Сделан первый шаг для того, чтобы майнинг криптовалют в Украине стал легальным.

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Рубрики: BitcoinBlockchainБезопасностьНовостиТехнологии
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