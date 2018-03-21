В блокчейне биткоина обнаружили ссылки на детское порно

Ведущие СМИ распространили эту новость, но криптоэксперты ее опровергли

Исследователи из Германии выявили в блокчейне биткоина сотни ссылок на детскую порнографию. По утверждению ученых, это указывает на потенциально серьезный правовой недостаток концепции блокчейна.

Из исследования



Как отмечает bitcoin.com, существует несколько способов, с помощью которых данные могут быть закодированы в блокчейн биткоина. Один из них — OP_RETURN, о котором и идет речь в исследовании. В нем объясняется, что «этот метод подходит только для вставки небольших объемов данных (или метаданных транзакций)». В OP_RETURN помещается 80 байтов данных. Все, что превышает этот показатель, подлежит удалению.

Следовательно, любому желающему найти детское порно в блокчейне биткоина понадобится всего лишь:

Загрузить весь блокчейн биткоина и отфильтровать 251 млн транзакций, чтобы найти 1,4%, в которых закодированы какие-либо произвольные данные.

Убедиться, что используемая версия блокчейна не подвергалась обрезке, которая могла удалить данные OP_RETURN.

Извлечь все веб-ссылки, которые могут быть скрыты в данных, используя какую-то стеганографию.

Ввести ссылки в браузер, пока в итоге не найдется доступный веб-сайт.

Ник Картер

биткоин-эксперт

Кроме того, отмечается, что скрытую ссылку можно закодировать в любой базе данных, включая Facebook, Twitter и Wikipedia.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что майнинг криптовалют в Украине может стать законным. Сделан первый шаг для того, чтобы майнинг криптовалют в Украине стал легальным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве открылся Blockchain HUB — фоторепортаж