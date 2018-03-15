Майнинг криптовалют в Украине может стать законным

Сделан первый шаг для того, чтобы майнинг криптовалют в Украине стал легальным

Правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге криптовалют. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Facebook.

Он отметил, что майнинг будет определен как деятельность по поддержке функционирования распределенной базы данных, обеспечения ее целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами.

Более подробную информацию про майнинг криптовалют в Украине Кубив пообещал сообщить позже.

Эту инициативу поддержал премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

До сих пор статус криптовалют в Украине остается неопределенным. Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг убеждены, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

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