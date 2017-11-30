Ничего нового: финрегуляторы сделали совместное заявление о статусе криптовалют в Украине

Финрегуляторы так и не смогли определиться с правовым статусом криптовалют

Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг убеждены, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

Об этом финрегуляторы заявили на пресс-брифинге.

Согласно заявлению финрегуляторов, криптовалюты не попадают под режим регулирования:

обращения денежных средств. Криптовалюты не существуют в форме банкнот, монет, записей на счетах в банках, а потому не могут быть признаны деньгами в трактовке украинского законодательства;

валютного законодательства. Криптовалюта не имеет привязки к денежной единице ни одного государства, поэтому она не может быть признана валютой или законным платежным средством иностранного государства;

обращения электронных денег и использования платежных средств. Поскольку криптовалюты не выпускается банком и не является денежным обязательствам определенного лица, они не могут быть признаны электронными деньгами;

гражданских правоотношений по регулированию деятельности с ценными бумагами. В криптовалютах отсутствуют признаки документа и эмитента, а значит, криптовалюта не может быть ценной бумагой;

у криптовалюты отсутствуют признаки документа в виде денежных знаков, отсутствует эмитент и цель изготовления. Поэтому криптовалюта не может быть признана денежным суррогатом (согласно его определению в Законе Украины «О Национальном банке Украины»).

Тем не менее, регуляторы продолжат проработку вопроса правового статуса криптовалют и законодательного урегулирования операций с ними, принимая во внимание позицию регуляторов других стран и последние тенденции в развитии таких технологий. Целью урегулирования является защита прав потребителей, противодействие отмыванию средств и других противоправных действий, идентификация субъектов операций (финмониторинг), механизм налогообложения полученных доходов, декларирования и тому подобное.

Отмечается, что законодательное урегулирование в коем случае не должно помешать использованию и развитию современных ИТ-технологий в финансовом секторе и не должно повлечь отток специалистов и капиталов или перевод бизнеса за пределы Украины.

Регуляторы также предупреждают, что любая деятельность, связанная с операциями купли, продажи, обмена и конвертации криптовалют несет большое количество рисков. Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, что осуществляют подобные операции на собственный риск.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Киевсовет выступил за легализацию и развитие криптовалют в Украине. В столичном горсовете считают, что это может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях.

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