Ипотека для бизнеса: в Британии открылся специализированный банк

Спустя четыре месяца после получения банковской лицензии, Redwood Bank начал обслуживать клиентов

Фиучреждение специализируется на предоставлении ипотечных кредитов малым предприятиям и профессиональным арендодателям.

Появление отдельного банка для ипотек свидетельствует о том, что рынок недвижимости – одна из последних отраслей, которая заинтересовалась технологическими стартапами.

Руководство нового банка отмечает, что инструменты кредитования традиционных банков уже давно устарели. Напротив, современные методики, которые использует Redwood Bank, позволяют разработать индивидуальное предложение для каждого заемщика.

Redwood Bank займется кредитами на сумму от 50 тыс до 1,5 млн фунтов стерлингов на срок от 2 до 25 лет. Чтобы подать заявку на кредит, достаточно позвонить сотруднику банка по телефону. Банк также обслуживает депозиты для бизнеса. Их можно оформить онлайн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что европейский мобильный банк запускает счета для бизнеса. Новое предложение Revolut будет доступно британским и европейским бизнесменам.

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