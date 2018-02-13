В ЕC отказались от банковской тайны

В Евросоюзе отменили банковскую тайну

В Европейском Союзе отказались от банковской тайны, и теперь налоговым органам будет известно о любом открытом счете. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

Пьер Московиси

еврокомиссар по экономике и финансам

Московиси также отметил, что договоренности об обмене информацией были подписаны также с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Отметим, что совет министров экономики и финансов стран ЕС одобрил решение увеличить список доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы должны автоматически обмениваться информацией — о процентах, дивидендах, выручке от продажи финансовых активов, а также сведениях об остатках на счетах.

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Ранее сообщалось о том, что в ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют. Представитель ЕЦБ объяснил, почему криптовалюты могут стать проблемой для центробанков.

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По материалам biz.nv.ua