В Европе инвестируют десятки миллионов в самоуправляемые такси

Британский стартап, работающий над самоуправляемыми такси, привлек внушительное финансирование

Британская компания FiveAI получила $35 миллионов на создание сервиса такси, работающего на ее платформе автономного вождения.

FiveAI получил 2 транша: $18 млн и $17 млн, чтобы осуществить свои планы в двух направлениях. Во-первых, стартап создает собственную систему автономного вождения на основе искусственного интеллекта. Во-вторых, он будет использовать эту систему для создания сервиса самоуправляемых такси, аналога Uber.

В дополнение к привлеченным инвестициям, FiveAI также получит грант от правительства Великобритании. Стартап уже получил $17 млн в рамках StreetWise — проекта, над которым он работает совместно с Transport for London, Transport Research Laboratory, Оксфордским университетом, страховщиком Direct Line и другими компаниями. Проект направлен на создание системы автономного вождения в Лондоне. Первые испытания StreetWise запланированы на конец 2019 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Лондонская галерея искусств будет принимать к оплате биткоины. Предметы искусства можно будет приобрести за цифровые валюты.

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По материалам techcrunch.com