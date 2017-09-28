В Европе разрабатывают приложение для управления счетами в разных банках

В новом приложении можно будет оперировать счетами в крупнейших европейских банках

Британский международный банк HSBC анонсировал новое мобильное приложение, которое позволит клиентам управлять несколькими счетами из разных банков. HSBC является одним из первых финучреждений, которые экспериментируют с подобным сервисом. HSBC Beta будет поддерживать 21 банк при запуске, включая Santander, Barclays и Lloyds. Пользователи смогут одновременно просматривать свой текущий счет, ссуды, ипотечные кредиты и сбережения.

Это большой шаг к Open Banking — инициативе, принятой в августе 2016 года Управлением по конкуренции и рынкам. Комиссия заявила, что всем банкам следует предоставлять идентичный функционал и ввести Open Banking к началу 2018 года.

Приложение будет запущено на iOS в октябре. Его протестируют 10 тыс клиентов. Затем планируется полномасштабный запуск, в том числе приложения для Android, в начале 2018 года. Первоначально HSBC Beta будет дополнительным бесплатным сервисом к «основному» банковскому приложению компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из ведущих банков вводит систему распознавания лиц. Это уже не первое биометрическое решение международного банка HSBC.

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По материалам thepaypers.com