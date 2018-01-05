В канун Рождества НБУ предостерегает от карточных мошенников

Перед праздничными выходными нацбанк напомнил украинцам о правилах безопасности

Накануне рождественских выходных Национальный банк Украины в очередной раз предостерегает граждан от разглашения информации о данных платежных карточек мошенникам. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице регулятора.

В НБУ еще раз напомнили, что сотрудники банков, а тем более Национального банка, никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах, пароли к интернет-банкингу и тому подобное.

Ни служба безопасности НБУ, ни руководство Национального банка Украины не нуждаются и не имеют полномочий запрашивать подобную информацию у украинцев.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ запустил на своем сайте новую поисковую систему. Поисковая система позволит проверять информацию о лицензиях небанковских финучреждений.

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