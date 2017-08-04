В Киеве пройдет конференция BlockchainUA

Конференция BlockchainUA пройдет в Киеве, 22 сентября

Совсем скоро международные и местные эксперты перспективной технологии Blockchain, поделятся практической информацией о случаях успешного применения технологии Blockchain в различных индустриях, а также осуществят технический ликбез о технологии и программировании с ее использованием на специальном воркшопе.

Конференция #BlockchainUA пройдет в Киеве, 22 сентября. 4 потока, в которых более 50 экспертов поделятся своим опытом в финансовой индустрии. Участники смогут посетить выставочную зону, Main Stage, Product Stage, Tech Stage, где будет проходить технический воркшоп о технологии blockchain (для начинающих и продвинутых знатоков), а также Startup аллею, где молодые компании будут представлять свои продукты!

Все это действо плавно перетечет в афтепати, где можно будет продолжить общение на профессиональные темы в более непринужденной обстановке. Посетить конференцию #BlockchainUA полезно тем, кто связан с банковским делом, финансами, IT-индустрией, предпринимателям, а также всем, кто интересуется мировыми трендами.

Место и время: 22 сентября, 9:00 — 19:00, Киев

Детали: http://blockchainua.com/

Входной билет можно приобрести здесь: https://2event.com/ru/events/916374

23 и 24 сентября, в Киеве пройдет Третий Всеукраинский Blockchain Хакатон, где команды будут разрабатывать прототип своего проекта, который будет тесно связан с криптотехнологиями. В помощь командам будут предоставлены менторы, которые являются экспертами в blockchain индустрии. Возможно, именно прототип победителя станет прорывом в экосистеме проектов blockchain. Победителей также ожидают призы от спонсоров и организаторов. Участие бесплатное при условии регистрации http://blockchainua-hackathon.com.

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