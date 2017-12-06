В Киеве пройдет хакатон по Big Data: какие проекты готовить

На участие в проекте уже поступило 1,5 тысячи заявок

9-10 декабря в Киеве пройдет первый в Украине масштабный хакатон в области big data. В рамках проекта Vodafone Украина впервые открывает массив своих реальных данных всем заинтересованным дата-аналитикам и разработчикам.

Участники лаборатории получат возможность на основе реальных данных под руководством менторов разработать проекты в трех категориях: решения для города, бизнеса и улучшения качества жизни.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно до 8 декабря включительно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте https://bigdatalab.com.ua/ и успешно пройти тест.

К участию в проекте приглашаются все заинтересованные лица, включая корпоративные команды разработчиков, студенческие коллективы и независимых IT-специалистов. Требования к участникам: знание статистического анализа данных, опыт работы с Python / R. и креативность. Все данные в проекте будут обезличены и намеренно изменены в целях безопасности.

Лучшие проекты по результатам хакатона получат менторскую поддержку Vodafone и будут представлены инвесторам.

Менторами проекта стали топ-менеджеры и дата-аналитики Vodafone Украина, а также другие эксперты в области data science и телекоммуникаций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В начале декабря в Киеве прошел хакатон от 1991 Open Data Incubator. В рамках мероприятия было отобрано 8 fintech-команд, которые будут участвовать в инкубационной программе Open Banking Lab.

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