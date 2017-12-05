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Соцсеть для платежей: Samsung рассказал о новых планах

05.12.2017 15:10

Есть соцсети для публикации фото, чекинов и профессиональных навыков. Но куда выкладывать информацию о своих покупках?

Samsung Pay Story

Пользователи мобильного кошелька Samsung Pay вскоре смогут не только просматривать список своих транзакций. Но и делиться ими в социальной сети Facebook, Twitter и других. Соответствующий патент был найден в базе данных KIPRIS.

В компании эту опцию — Samsung Pay Story — называют системой обмена опытом во время шопинга. Она будет доступна уже в следующем обновлении мобильного кошелька.
Покупатели смогут выбрать, какой именно информацией они хотят поделиться в своем профиле — добавить цену купленного товара, его фото или отзыв о продавце.

Первыми, кто воспользуется этой опцией, станут мировые знаменитости. Таким образом компания Samsung планирует популяризировать кошелек в социальных сетях.

В долгосрочных планах Samsung превратить Pay Story в социальную сеть, где пользователи смогут искать ближайшие магазины, которые принимают оплату смартфоном, просматривать рейтинги продавцов и отзывы.

Отзывы о покупках в соцсети Фото: sammobile.com

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что объемы транзакций с Samsung Pay бьют рекорды. В одной из стран, где представлен Samsung Pay, объем транзакций через сервис достиг почти $9 млрд.

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Рубрики: МирМобильные платежиНовостиЭлектронная коммерция
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