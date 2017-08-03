В Киеве возле обменника украли огромную сумму

В Печерском районе трое неизвестных с оружием похитили 5 млн грн у двух мужчин возле пункта обмена валют

Об этом сообщил Андрей Дуброва, начальник Печерского управления Нацполиции Киева. По его словам, был введен план «Перехват» по задержанию автомобиля Audi А4 серебристого цвета, в котором скрылись злоумышленники.

Вооруженные преступники ограбили двух мужчин, которые собирались обменять 5 млн грн в пункте обмена валют на бульваре Леси Украинки, 24.

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Ранее сообщалось о том, что клиентов WhatsApp предупредили о мошенничестве в мессенджере. Клиентам предлагают продлить подписку за деньги.

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По материалам finclub.net