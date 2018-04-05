Лимит на QR: в Китае ограничили самый популярный способ платежей

В стране, где смартфонами расплачиваются чаще, чем картами и наличкой, установят лимиты на мобильные платежи

Власти Китая приняли решение установить лимит на мобильные платежи в стране. Согласно новым требованиям, максимальная сумма, которую можно будет потратить со смартфона в сутки, составит $80. Это отразится на бизнесе таких популярных мобильных кошельков, как Alipay и WeChatPay, сообщает местное издение Nikkei.

Правительство объясняет эту инициативу ростом мошенничества.

В Центробанке страны отметили, что наиболее рискованными признаны операции, когда покупатель сканирует QR-код, который продавец разместил на прилавке в своем магазине. По мнению властей, такие коды могут быть подделаны, а деньги отправлены на мошеннические счета.

Однако именно этот способ оплаты является одним из самых популярных в Китае. Некоторые рестораны даже наклеивают QR-коды на столики в своих заведениях для экономии времени и рабочей силы. Менеджеры кафе уже высказались против ограничений Народного банка Китая.

Менее рискованный способ оплаты — формирование QR-кода на смартфоне покупателя. На него ограничения распространятся не будут.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По данным исследовательской компании Analysys, за 2017 год объем мобильных платежей в Китае удвоился и достиг 109 трлн юаней ($17 трлн). Новые требования могут помешать развитию рынка платежей.

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По материалам: Nikkei