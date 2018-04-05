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PaySpaceMagazine

Лимит на QR: в Китае ограничили самый популярный способ платежей

05.04.2018 12:22

В стране, где смартфонами расплачиваются чаще, чем картами и наличкой, установят лимиты на мобильные платежи

платежи по QR-кодам

Продавцы в Китае часто принимают платежи с помощью распечатанных QR-кодов Фото: ft.com

Власти Китая приняли решение установить лимит на мобильные платежи в стране. Согласно новым требованиям, максимальная сумма, которую можно будет потратить со смартфона в сутки, составит $80. Это отразится на бизнесе таких популярных мобильных кошельков, как Alipay и WeChatPay, сообщает местное издение Nikkei.

Правительство объясняет эту инициативу ростом мошенничества.

В Центробанке страны отметили, что наиболее рискованными признаны операции, когда покупатель сканирует QR-код, который продавец разместил на прилавке в своем магазине. По мнению властей, такие коды могут быть подделаны, а деньги отправлены на мошеннические счета.

Однако именно этот способ оплаты является одним из самых популярных в Китае. Некоторые рестораны даже наклеивают QR-коды на столики в своих заведениях для экономии времени и рабочей силы. Менеджеры кафе уже высказались против ограничений Народного банка Китая.

Менее рискованный способ оплаты — формирование QR-кода на смартфоне покупателя. На него ограничения распространятся не будут.

Продавец сканирует код из мобильного приложения Alipay bloomberg.com

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По данным исследовательской компании Analysys, за 2017 год объем мобильных платежей в Китае удвоился и достиг 109 трлн юаней ($17 трлн). Новые требования могут помешать развитию рынка платежей.

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По материалам: Nikkei

Рубрики: AlipayQR-кодыМирМобильные платежиНовости
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